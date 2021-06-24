دومينيك تيم يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون

أعلن النمساوي دومينيك تيم، المصنف خامساً عالمياً، عبر حسابه على موقع "تويتر" الخميس انسحابه من بطولة ويمبلدون في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بسبب إصابة في معصمه.

ويأتي قرار تيم، الذي يمرّ بفترة صعبة منذ فوزه ببطولة أميركا المفتوحة في أيلول/سبتمبر 2020، بالانسحاب بعدما سقط في فخ الإصابة هذا الأسبوع خلال دورة مايوركا الإسبانية.

وكان النمساوي أعلن في 18 الشهر الحالي عدم مشاركته في مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

وقال اللاعب البالغ 27 عاماً غير المتخصص في الملاعب العشبية "يؤسفني أن أضطر للانسحاب من الدورات الثلاث التالية التي كانت مدرجة في جدول مشاركاتي، وهي ويمبلدون وهامبورغ وغشتاد".

وبات تيم ثاني لاعب من بين المصنفين العشرة الأوائل ينسحب من ويمبلدون، التي تنطلق الاثنين، بعد الإسباني "الماتادور" رافاييل نادال الذي قرّر أيضاً عدم خوض غمار الألعاب الأولمبية.