دجوكوفيتش وفيدرر بسهولة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

وحجز دجوكوفيتش الأول وحامل اللقب بطاقته إلى ربع نهائي البطولة الإنكليزية للمرة الحادية عشرة بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 6-3 و6-2 و6-2، فيما تأهل فيدرر للمرة السابعة عشرة بتغلبه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-2 و6-2.

عبور متوقع لدجوكوفيتش

احتاج دجوكوفيتش، الساعي إلى إحراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، إلى ساعة و42 دقيقة، لحسم مباراته الأولى أمام الفرنسي الواعد (21 عاماً).

وقال دجوكوفيتش "خطتي دائماً هي بلوغ الأدوار النهائي لبطولات الغراند سلام. ويمبلدون بطولة خاصة بالنسبة لي وتحمسني طيلة حياتي".

وأضاف "شاهدت مباريات لأوغو في ويمبلدون وباريس. قدم مباريات رائعة أمام اللاعبين الكبار. تأقلمت تكتيكياً على مواجهته وربما لم يكن في أفضل أيامه".

وسيلاقي دجوكوفيتش (32 عاماً) البلجيكي دافيد غوفان في الدور المقبل، علماً بأن الصربي تغلب على البلجيكي في خمس من المواجهات الست التي جمعت بينهما حتى الآن.

99 فوزا لفيدرر في ويمبلدون

من جانبه بات فيدرر (37 عاماً) أكبر لاعب يبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في 28 عاما وتحديداً منذ الأميركي جيمي كونورز الذي بلغ هذا الدور في بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 1991 وكان عمره آنذاك 39 عاما.

واحتاج فيدرر اليوم إلى 74 دقيقة فقط ليضمن تواجده في ربع نهائي ويمبلدون للمرة السابعة عشرة في مسيرته الاحترافية، والغراند سلام للمرة الـ55، علماً بأنه توج بـ20 لقبا كبيرا حتى الآن بينها ثمانية في ويمبلدون.

وهو الفوز الـ99 لفيدرر في ويمبلدون والـ351 في الغراند سلام رقم قياسي لدى الرجال والسيدات.

ويلتقي فيدرر مع الياباني كي نيشيكوري السابع عالمياً والذي تغلب على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الـ58 بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 و6-4.

والتقى فيدرر ونيشيكوري 10 مرات حتى الآن وفاز الأول 7 مرات مقابل 3 للياباني.



