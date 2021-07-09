دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون

وفاز نولي بواقع 3 مجموعات للاشيء 7-6 (7-3)، 7-5، و7-5 في ساعتين و44 دقيقة.

ويلتقي دجوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام في المشهد الأخير، بالإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز على البولندي هوبرت هوركاش 6-3 و6-صفر و6-7 (3-7) و6-4.

ويسعى دجوكوفيتش لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة اضافة الى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال دجوكوفيتش بعد الفوز بعدما غادر شابوفالوف أرض الملعب وعيناه دامعتان وسط تصفيق الجمهور "النتيجة لا تدل على الأداء والمباراة. كان يرسل للمجموعة الأولى، كان اللاعب الأفضل في اغلب فترات المجموعة الثانية ...أهنأه لكل ما فعله".

وتابع "في هذه المرحلة من مسيرتي، بطولات الغراند سلام هي كل شيء، هي المسابقات الاهم في رياضتنا وأنا سعيد بصناعة التاريخ في الرياضة التي احب...كلما اسمع أن هناك رقماً قياسياً، هذا يحفزني وفي الوقت ذاته اركز على الفوز بكل مباراة".

ولا يمكن مقارنة سجل دجوكوفيتش بشابوفالوف على الإطلاق، إذ، وقبل البطولة الحالية، لم يسبق للكندي البالغ 22 عاماً أن ذهب أبعد من ربع النهائي في الغراند سلام وكان ذلك مرة واحدة العام الماضي في فلاشينغ ميدوز، في حين كانت أفضل نتيجة له في ويمبلدون وصوله الى الدور الثاني مرة واحدة في مشاركاته الثلاث السابقة.

وكانت مباراة السبت السابعة بين دجوكوفيتش وشابوفالوف بالمجمل والثانية هذا الموسم بعد دور المجموعات لكأس رابطة المحترفين حين حقق الصربي انتصاره السادس في سادس مواجهة له مع الكندي (أبزرها كان في نهائي دورة باريس الألف نقطة للماسترز عام 2019).

وبدأ دجوكوفيتش اللقاء متعثراً إذ خسر الشوط الثالث على إرساله ليتخلف 1-2، ثم عجز عن التعويض وحتى أنه خسر الأشواط الثلاثة التالية التي أرسل فيها الكندي نظيفة من دون رد ليتخلف 3-5، لكنه استفاق في الشوط العاشر عندما كان شابوفالوف يرسل لحسم المجموعة لصالحه وترجم فرصة الكسر بنجاح رغم مقاومة الأخير، مدركاً التعادل 5-5.

وبعد فوز كل منهما بالشوطين الحادي عشر والثاني عشر على إرساله، احتكما الى شوط كسر التعادل الذي فرض فيه دجوكوفيتش خبرته ليتقدم 3-1 و5-2 قبل أن يحسمه 7-3 على إرسال منافسه، منهياً المجموعة في 53 دقيقة.

وعجز دجوكوفيتش في الثانية عن فرض إيقاعه لكنه تجنب على أقله خسارة إرساله هذه المرة مع أنه كان قريباً من ذلك في الشوط السادس حين تخلف 15-40 قبل أن يعود ويتدارك الموقف، مدركاً التعادل 3-3، 4-4 ثم 5-5، قبل أن يخلق الصربي الفارق في الشوط الحادي عشر الذي انتزعه على إرسال شابوفالوف بعد خطأ مزدوج من الأخير، ما فتح الباب أمامه لحسم المجموعة 7-5 على إرساله بعد مقاومة شرسة دامت لـ51 دقيقة.

ولم تؤثر خسارة المجموعة الثانية أيضاً على معنويات الكندي الذي بدأ الثالثة بقوة وكان قريباً من كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني إلا أنه فرط بالفرص الثلاث التي حصل عليها.

وأظهر الكندي الشاب رباطة جأش كبيرة حين أنقذ ثلاث فرص في الشوط الثالث كانت كفيلة بمنح الأفضلية لدجوكوفيتش على إرسال منافسه وخلق الفارق، ثم كرر الأمر ذاته في الشوط السابع ليتقدم 4-3، 5-4، لكن سيناريو المجموعة الثانية تكرر بخسارته إرساله في الشوط الحادي عشر مجدداً، ما مهد الطريق أمام الصربي لحمسها 7-5 على إرساله بعد ساعتين و44 دقيقة.