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تصفيات كأس العالم
ويمبلدون

توني نادال يعتقد أن "رافا" سيشارك في ويمبلدون

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يعتقد توني نادال، عمّ نجم التنس رافايل ومدربه السابق، أن الأخير الفائز أخيراً ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الـ 14 في مسيرته يبدو في طريقه للعب في ويمبلدون بالتزامن مع استمرار خضوعه لعلاج من مشكلة في قدمه.

AFP

ويخضع "رافا" المصنف رابعاً عالمياً والفائز بـ 22 لقباً كبيراً في مسيرته (رقم قياسي) لعلاج من مشكلة في أعصاب قدمه اليسرى أجبرته على اللعب متحملاً الآلام لسنوات طويلة.

قال توني الذي أشرف لسنوات طويلة على "الماتادور" على هامش دورة شتوتغارت الالمانية لكرة المضرب "ايه تي بي": "نعم، سيلعب رافايل في ويمبلدون".

وأضاف "يخطط للتدريب تحضيراً لبطولة مايوركا المفتوحة الاثنين".

وأشار توني إلى نجاح العلاج الذي يخضع له "رافا"، مؤكداً "عندما تحدثنا أمس، قال إن الأمور تسير بشكل أفضل. هو يريد أن يتدرب"، وختم "إذا كانت لديه فرصة ضئيلة، فسوف يلعب في ويمبلدون".

وكان الإسباني البالغ 36 عاماً صرّح عقب فوزه في باريس إنه تغلب على الألم الناجم عن متلازمة مولر فايس، وهي حالة نادرة وتنكسية تصيب عظام القدم، في بطولة فرنسا المفتوحة من خلال الحقن والمسكنات قبل كل مباراة.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في 27 الشهر الحالي.
 

رافاييل نادال توني نادال ويمبلدون
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