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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

تسيتسيباس يودّع ويمبلدون من الدور الأول

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ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف رابعاً عالمياً بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو، المصنّف 57، بنتيجة 6-4 و6-4 و6-3.

Reuters

وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأول للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018. 

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل أو الإسباني روبيرتو كارباليس.
 

بطولة ويمبلدون للتنس غراند سلام ستيفانوس تسيتسيباس
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