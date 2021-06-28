تسيتسيباس يودّع ويمبلدون من الدور الأول

وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأول للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل أو الإسباني روبيرتو كارباليس.

