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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

بيريتيني يسير بثبات في بطولة ويمبلدون

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بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف تاسعًا عالميًا الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4، 3-6، 6-4، 6-صفر.

Reuters

كما أطاح الياباني يوشيهيتو نيشيوكا برجل الإرسالات الساحقة الأميركي جون إيسنر في مباراة مثيرة 7-6 (7-5)، 2-6، 6-3، 6-7 (3-7)، 6-4، وتغلب مواطن الأول كي نيشيكوري على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4، 6-4، 6-4.

وبعد أن توقفت المباراة الثلاثاء بسبب تساقط الأمطار عندما كانت النتيجة 3-3 في المجموعة الخامسة، تمكن كيريوس من تخطي عقبة الفرنسي أوغو أومبير بعد ثلاث ساعات و26 دقيقة بنتيجة 6-4، 4-6، 3-6، 6-1، 9-7.

وقال كيريوس المصنف 60 عالميًا بعد اللقاء "هذا ليس بالسيء بالنسبة لشخص يلعب التنس بدوام جزئي".

وأضاف الأسترالي "أوغو شاب مذهل وكنت أدرك أني لست المرشح للفوز".

وتابع "كان من السهل أن أقف عن الأريكة في كانبيرا لأن ويمبلدون هي إحدى بطولاتي المفضلة وسمعت أنه سيكون هناك جماهير. لذا قرار المجيء إلى هنا كان سهلا".

ويمبلدون ماتيو بيريتيني غيدو بيا كيريوس
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