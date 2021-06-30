بيريتيني يسير بثبات في بطولة ويمبلدون

كما أطاح الياباني يوشيهيتو نيشيوكا برجل الإرسالات الساحقة الأميركي جون إيسنر في مباراة مثيرة 7-6 (7-5)، 2-6، 6-3، 6-7 (3-7)، 6-4، وتغلب مواطن الأول كي نيشيكوري على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4، 6-4، 6-4.

وبعد أن توقفت المباراة الثلاثاء بسبب تساقط الأمطار عندما كانت النتيجة 3-3 في المجموعة الخامسة، تمكن كيريوس من تخطي عقبة الفرنسي أوغو أومبير بعد ثلاث ساعات و26 دقيقة بنتيجة 6-4، 4-6، 3-6، 6-1، 9-7.

وقال كيريوس المصنف 60 عالميًا بعد اللقاء "هذا ليس بالسيء بالنسبة لشخص يلعب التنس بدوام جزئي".

وأضاف الأسترالي "أوغو شاب مذهل وكنت أدرك أني لست المرشح للفوز".

وتابع "كان من السهل أن أقف عن الأريكة في كانبيرا لأن ويمبلدون هي إحدى بطولاتي المفضلة وسمعت أنه سيكون هناك جماهير. لذا قرار المجيء إلى هنا كان سهلا".