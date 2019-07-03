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كوبا أمريكا 2019
ويمبلدون

بليسكوفا إلى ثالث أدوار ويمبلدون

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تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنكليزية للتنس، ثالثة الدورات الأربعة الكبرى، بفوزها على لاعبة بورتو ريكو مونيكا بويغ، اليوم الأربعاء.

Reuters

 

وحسمت بليسكوفا المصنفة ثالثة عالمياً المباراة بمجموعتين دون رد 6-صفر و6-4.

وتلعب بليسكوفا في الدور القادم مع التايوانية هيسيه سووي الفائزة على البلجيكية كيرستن فليبكنز بمجموعتين دون رد 7-6 (7-3) و6-3.

في مباراة ثانية، تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة عالمياً إلى الدور ذاته مستفيدة من انسحاب منافستها الروسية ماريا غاسباريان عندما كانت النتيجة تشير إلى تفوق سفيتولينا 7-5 و6-5.

وتلعب سفيتولينا في الدور القادم مع اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-4 و6-1.

بدورها تمكّنت المصنفة الأولى على العالم سابقاً البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من الفوز على منافستها الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-2 و6-صفر في الدور الثاني لتواصل انطلاقتها المذهلة بالبطولة.

تصاعد أداء أزارينكا، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، بخطوات ثابتة وليست مبهرة منذ عودتها للتنس قبل عامين بعد إنجاب طفلها ليو.

لكنها أظهرت علامات على استعادة بريقها ولياقتها التي ساعدتها في بلوغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون عامي 2011 و2012 ودور الثمانية في 2009 و2015.

ونجحت أزارينكا، التي هزمت إليز كورنيه في الدور الأول، في بلوغ الدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة فقط منذ عودتها لبطولات اللاعبات المحترفات في يونيو/حزيران 2017. 

كارولينا بليسكوفا
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