بطولة ويمبلدون: هاليب تنهي مغامرة جانغ وتبلغ نصف النهائي

واحتاجت هاليب إلى ساعة و26 دقيقة لبلوغ دور الأربعة للبطولة الإنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعد الأولى عام 2014 عندما خرجت على يد الكندية أوجيني بوشار.

وبدأت جانغ المباراة بقوة وكسرت إرسال هاليب في الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، لكن الرومانية عادت بقوة فردت التحية في الشوط السابع مقلصة الفارق إلى 3-4 قبل أن تدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 و6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 58 دقيقة.

وفرضت هاليب أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال الصينية في الشوطين الرابع والسادس لتتقدم 5-1 قبل أن تكسب السابع وتنهيها في صالحها 6-1 في 29 دقيقة.

وقالت هاليب "قاتلت في المجموعة الأولى على الرغم من أنني كنت أعرف أنها ستضرب بقوة"، مضيفة "قدمت أفضل أداء لي على الملاعب العشبية في مسيرتي".

وتلتقي هاليب في نصف النهائي مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أو التشيكية كارولينا موتشوفا.

