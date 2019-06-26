بطولة ويمبلدون: فيدرر مصنفا ثانياً أمام نادال

وصنف الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول.

وكان نادال انتقد معيار اختيار المصنفين الأوائل في البطولة ويمبلدون الإنكليزية الذي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون "احترام نظام" التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وصرّح نادال خلال مقابلة بثت الاثنين على قناة موفيستار الإسبانية "الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك".

وتابع "الأمر لا يتعلق بحالتي فقط. لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لأنهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب، أن حصلوا على ترتيب (في التصنيف العالمي). ولكن هناك (في ويمبلدون)، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيدا".

أما فئة السيدات، فإن التصنيف في ويمبلدون يتطابق مع التصنيف العالمي، حيث صنفت الأسترالية أشلي بارتي التي توّجت بطلة في رولان غاروس خلال الشهر الحالي والتي تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات في المركز الأول متقدمة على اليابانية ناومي أوساكا.

أما حاملة اللقب الألمانية أنجيليك كيربر فجاءت في المركز الخامس، والأميركية سيرينا وليامس الفائزة في ويمبلدون سبع مرات في المركز الحادي عشر.

