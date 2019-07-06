بطولة ويمبلدون: فيدرر بأرقامه القياسية يمرّ إلى الدور الرابع

واحتاج السويسري المخضرم (37 عاما) إلى ساعتين و5 دقائق، منها 52 دقيقة في المجموعة الثالثة، لكي يحقق فوزه الثاني على بوي من أصل مواجهتين مع الفرنسي المصنف 28 عالميا.

ويلتقي في فيدرر في الدور الرابع الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي خاض مباراة ماراتونية ضد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان استغرقت 4 ساعات و22 دقيقة لحسمها 6-7 (5-7) و7-6 (7-2) و4-6 و7-6 (7-5) و6-3.

وأقر فيدرر أن الفوز "كان صعبا. كانت مباراة صعبة، لاسيما في المجموعة الأولى التي كانت ربما مفتاح المباراة لأني تقدمت بعدها بمجموعتين. الثالثة كانت صعبة أيضا. كان الأداء متقاربا جدا".

ورأى أن "هناك دائما شعورا بالارتياح عندما تفوز بالمجموعة الثالثة بشوط فاصل لأن الأمور قد تذهب بأي من الاتجاهين، قد تضطر للبقاء هنا (في الملعب) لعدة ساعات أخرى (في حال لو خسر المجموعة الثالثة)".

أما بخصوص تحقيقه فوزه الـ350 في الغراند سلام، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب أو لاعبة سابقا، على غرار وصوله إلى الدور الرابع للمرة الـ65 في البطولات الكبرى (رقم قياسي في عصر الاحتراف)، فقال فيدرر "إنه رقم جميل، استمتعت بوقتي في الغراند سلام. كان من الجميل الفوز بهذا العدد... لا أعلم كم من الوقت ما زال أمامي، لكن في الوقت الحالي أنا أستمتع حقا. أحب طريقة التحرك على العشب والأمور تكون طبيعية بالنسبة لي".

ووصل فيدرر إلى الدور الرابع على أقل تقدير في جميع مشاركاته الـ16 الأخيرة في البطولة الإنكليزية منذ تتويجه بلقبه الأول فيها من أصل ثمانية عام 2003، باستثناء واحدة عام 2013 حين انتهى مشواره عند الدور الثاني.

وبتأهله الى هذا الدور للمرة السابعة عشرة في مسيرته الأسطورية المتوجة بعشرين لقبا في الغراند سلام، تخطى إنجاز الأميركي جيمي كونورز في البطولة البريطانية.