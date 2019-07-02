وفازت بارتي المصنفة أولى على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2، وكيربر الخامسة وحاملة اللقب على مواطنتها تاتيانا ماريا 6-4 و6-3.

وضربت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بقوة وتقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى، لكن سايساي نجحت في رد التحية وإدراك التعادل 4-4 قبل أن تستعيد الأسترالية افضليتها وتكسب الشوطين التاليين منهية المجموعة في صالحها 6-4.

ولم تجد بارتي أي صعوبة في حسم المجموعة الثانية 6-2 وبالتالي المباراة في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وقالت بارتي "الدور الأول صعب جدا دائما وتحتاج إلى بعض الوقت للتعود على اللعب في الملعب". وأضافت "لقد استغرق الأمر بالتأكيد بعض الوقت للتأقلم".

وأوضحت بارتي التي تخوض البطولة الإنكليزية بعد انتزاعها الأسبوع الماضي صدارة التصنيف العالمي من اليابانية ناومي أوساكا التي ودعت ويمبلدون من الدور الأول الإثنين، أن ثقل صدارة التصنيف العالمي لم يؤثر عليها بشكل خاص.

وقالت "كي أكون صادقة، إنه شعور غريب، ولكني أحاول أن أمارس عملي كالمعتاد".

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البلجيكية أليسون فان أويتفانك الفائزة على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و4-6 و6-2.

وكانت أويتفانك جردت الإسبانية غاربيني موغورتسا من لقب بطولة ويمبلدون العام الماضي عندما تغلبت عليها في الدور الثاني.

وقالت بارتي "سيكون تحدياً استثنائياً وسيكون من المهم بالنسبة لي أن أكون قوية في إرسالي".

واستهلت كيربر حملة الدفاع عن لقبها بنجاح حيث احتاجت إلى ساعة و20 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنتها تاتيانا ماريا وبلوغ الدور الثاني حيث تلتقي الأميركية لورين ديفيس الـ95 عالمياً والفائزة على الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا 6-3 و6-2.

وتخوض كيربر غمار ويمبلدون بعد خسارتها نهائي دورة ايستبورن السبت الماضي، وأوضحت أنها ستكون سعيدة في حال نجحت، مثل العام الماضي، في الفوز بلقب بطولة ويمبلدون. ففي 2018، خسرت الألمانية في نصف نهائي إيستبورن قبل أن تتوج بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية محرزة ثالث ألقابها الكبرى بعد أستراليا وفلاشينغ ميدوز 2016.

وتأهلت أيضا الأميركية سيرينا وليامس، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة والمتوجة بسبعة ألقاب في ويمبلدون، بفوزها السهل على الإيطالية جوليا غاتو-مونتيكوني الصاعدة من التصفيات 6-2 و7-5.

وتلتقي سيرينا الساعية إلى اللقب الـ24 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً)، في الدور المقبل مع السلوفينية الواعدة كايا يوفان (18 عاماً) والتي تغلبت على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-4 و2-6 و6-4.

انسحاب شارابوفا

وانسحبت الروسية ماريا شارابوفا، بطلة 2004، من المجموعة الثالثة من مباراتها أمام الفرنسية بولين بارمنتييه عندما كانت متخلفة صفر-5.

وكسبت شارابوفا المجموعة الأولى 6-4، وخسرت الثانية 6-7 بعد الاحتكام الى شوط فاصل (4-7)، قبل ان تتخلف صفر-5 في الثالثة وتعلن انسحابها.

ولم تفز شارابوفا، المصنفة 80 عالمياً، بأي مباراة في ويمبلدون منذ 2015 وهي عادت إلى الملاعب قبل أقل من شهر للمشاركة في دورة مايوركا الإسبانية على الملاعب العشبية بعد غياب خمسة أشهر إثر عملية جراحية في الكتف الأيمن.

