بارتي في الدور الرابع وسيرينا تواصل مشوارها

واحتاجت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، إلى 52 دقيقة فقط لتخطي عقبة منافساتها البريطانية المصنفة 182 عالميا.

وتلتقي الأسترالية البالغة 23 عاما في الدور المقبل الأميركية أليسون ريسك المصنفة 55 عالميا والتي تغلبت بدورها على السويسرية بيليندا بنسيتيش.

وتأمل بارتي التي خرجت من الدور الأول مرتين ووصلت إلى الدور الثالث مرة واحدة في مشاركاتها الأربع السابقة في القرعة الرئيسية للبطولة الإنكليزية (خرجت من التصفيات ثلاث مرات)، أن تواصل تألقها وبلوغ الدور ربع النهائي من خلال حسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع بنسيتش.

وأحرزت بارتي في الثامن من حزيران/يونيو الماضي لقبها الأول الكبير عندما تغلبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و6-3 في المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ما سمح لها بإزاحة اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة تصنيف المحترفات.

ورغم أعوامها لـ37 وتراجع مستواها بعد ابتعادها بسبب الحمل ووضعها مولودتها الأولى في أيلول/سبتمبر 2017 ثم بسبب الإصابات المتلاحقة، واصلت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس المصنفة 10 مسعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، وذلك بتأهلها إلى الدور الرابع بعدما جددت تفوقها على الألمانية يوليا غورغيس الثامنة عشرة بالفوز عليها 6-3 و6-4.

وستكون العقبة التالية في طريق سيرينا التي أقرت "أني غالبا ما أعاني في بداياتي لكن الأهم أني ما زلت ضمن المنافسة"، الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي خسرت جميع مواجهاتها الست السابقة مع الأسطورة الأميركية لكن آخرها يعود الى عام 2015 في ربع نهائي دورة مدريد.

وحجزت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سادسة على العالم مقعدها في الدور الرابع للمرة الأولى منذ عام 2014 حين توجت بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها، وذلك بفوزها السهل على البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-2.

وتلتقي كفيتوفا التي وصلت بداية الموسم الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة حيث خسرت أمام أوساكا، الأميركية سلون ستيفنز التاسعة أو البريطانية جوهانا كونتا الثامنة عشرة عالمياً .

