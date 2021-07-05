بارتي تتقدم بقوة إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون

وتفوقت بارتي حاملة لقب رولان غاروس 2019 على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (17 عالمياً) المتوجة بنفسها في باريس هذا العام بباكورة ألقابها في الغراند سلام 7-5، 6-3.

وقالت بارتي (25 عامًا) بعد مباراتها الأولى التي جمعتها بالتشيكية في الفردي بعد ان تنافستا مرات عدة في الزوجي "كانت مباراة صعبة جدًا، قدَّمَت عامًا رائعًا. انا متحمسة دائماً لهذا التحدي ولعبت جيداً في النهاية وأنا سعيدة بالفوز".

وكانت كرايتشيوكوفا (25 عامًا) تخوض غمار ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها.

تلتقي بارتي تاليًا مع مواطنتها أيلا تومليانوفيتش (75) او المراهقة البريطانية ايما رادوكانو (338 عالميًا) التي باتت أصغر لاعبة بريطانية تبلغ الدور الرابع.

