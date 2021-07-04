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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

السماح بحضور كامل للجماهير في ويمبلدون من ربع النهائي

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الإعلان عن السماح للجماهير بحضور كامل في النسخة الحالية من بطولة ويمبلدون للتنس بداية من الدور ربع النهائي.

Reuters

وكانت البطولة انطلقت أدوارها الرئيسية في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي وتستمر حتى الحادي عشر من تموز /يوليو الحالي.

 

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها إنه بالتشاور مع الحكومة والسلطات المحلية في ميرتون فقد تقرر السماح بنسبة ملئ تصل مائة في المائة لمدرجات الملعب الرئيس وكذا الملعب الأول خلال مباريات ربع النهائي ونصف النهائي وكذا النهائي، لتكون بذلك بطولة ويمبلدون أول حدث رياضي في بريطانيا يشهد حضورا كاملا للجماهير منذ بداية الجائحة.

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