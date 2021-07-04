السماح بحضور كامل للجماهير في ويمبلدون من ربع النهائي

وكانت البطولة انطلقت أدوارها الرئيسية في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو الماضي وتستمر حتى الحادي عشر من تموز /يوليو الحالي.

🚨عاجـــل | السماح بحضور كامل للجماهير في بطولة ويمبلدون للتنس بداية من الدور ربع النهائي pic.twitter.com/H90Mmae6V8 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 4, 2021

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها إنه بالتشاور مع الحكومة والسلطات المحلية في ميرتون فقد تقرر السماح بنسبة ملئ تصل مائة في المائة لمدرجات الملعب الرئيس وكذا الملعب الأول خلال مباريات ربع النهائي ونصف النهائي وكذا النهائي، لتكون بذلك بطولة ويمبلدون أول حدث رياضي في بريطانيا يشهد حضورا كاملا للجماهير منذ بداية الجائحة.