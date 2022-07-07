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تصفيات كأس العالم
ويمبلدون

التونسية أنس جابر تواصل كتابة التاريخ وتتأهل إلى نهائي ويمبلدون

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واصلت التونسية أنس جابر كتابة التاريخ في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب من خلال صعودها إلى النهائي.

Reuters

وتابعت أنس جابر تألقها في البطولة متجاوزةً الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين لواحدة 6-2 و3-6 و6-1 اليوم الخميس.

وهذه المرة الأولى التي تتأهل بها أنس جابر إلى نهائي إحدى البطولات الأربعة الكبرى، لتثبت تطورها اللافت هذه السنة، وهو الأمر الذي جعلها في المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وحسمت جابر (27 عاماً) المجموعة الأولى 6-2 خلال 39 دقيقة تقريباً قبل أن تخسر المجموعة الثانية 6-3.

ودخلت أنس جابر المجموعة الثالثة بقوة كبيرة وتقدمت بخمسة أشواط دون رد، حيث كسرت إرسال ماريا في الشوطين الثاني والرابع قبل أن تنهي المجموعة 6-1.

وستلاقي جابر في النهائي، الفائزة من مباراة الرومانية سيمونا هاليب والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

ويمبلدون أنس جابر تاتيانا ماريا
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