استبعاد كونتا من ويمبلدون بسبب مخالطتها شخصاً إيجابياً

وأصدرت لجنة الحكام بيانا جاء فيه "بعد استبعاد كونتا، سيتم استبدالها بالخاسرة في التصفيات يافان يانغ".

وستلتقي الصينية يانغ المصنفة 123 عالميا بالتالي مع التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور الأول من البطولة الانكليزية التي تنطلق الاثنين.





