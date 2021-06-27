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بطولة أمم أوروبا 2020
ويمبلدون

استبعاد كونتا من ويمبلدون بسبب مخالطتها شخصاً إيجابياً

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أعلنت لجنة الحكام في بطولة ويمبلدون الانكليزية للتنس الأحد استبعاد البريطانية يوهانا كونتا المصنفة 31 عالميا من منافسات السيدات لمخالطتها شخصا إيجابيا بفيروس كورونا.

Reuters

وأصدرت لجنة الحكام بيانا جاء فيه "بعد استبعاد كونتا، سيتم استبدالها بالخاسرة في التصفيات يافان يانغ".

وستلتقي الصينية يانغ المصنفة 123 عالميا بالتالي مع التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور الأول من البطولة الانكليزية التي تنطلق الاثنين.

                  
 
 

بطولة ويمبلدون للتنس يوهانا كونتا فيروس كورونا
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