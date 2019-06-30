إيفانيسيفيتش لمساعدة دجوكوفيتش على الاحتفاظ باللقب

ونقل موقع "سبورتكلوب" الكرواتي الرسمي عن إيفانيسيفيتش الفائز ببطولة ويمبلدون عام 2001 قوله: "كان الأمر غير متوقع. لقد اتصل بي قبل بضعة أيام، وقد تفاجأت بعض الشيء. كان "نولي" يريدني أن آتي في وقت أبكر لكن ارتباطاً خارجياً حال دون تواجدي معه".

واضاف "وصلت صباح اليوم (الأحد) لمتابعة تدريبه الأول الذي جرى بطريقة جيدة. لسوء الحظ لا أستطيع المكوث معه إلا في الأسبوع الأول نظراً لارتباط آخر لي. آمل ان تستمر شراكتنا بعد ذلك".

وسبق لإيفانيسيفيتش أن أشرف على تدريب مواطنه مارين تشيليتش والكندي ميلوش راونيتش وقد اعتبر بأن طلب ديوكوفيتش هو بـ "مثابة اعتراف بي كمدرب".

ويستهل دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في البطولة الإنكليزية الاثنين بمواجهة الألماني فيليب كولشرايبر.



