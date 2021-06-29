أنس جابر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

أنس نجحت في حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لاثنين ثم تواصلت أفضلية النجمة التونسية في المجموعة الثانية والتي أنهتها بسهولة أيضا بستة أشواط لواحد لتتأهل للدور المقبل.

وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا الدور ذاته بفوزها على السلوفينية تامارا زيدانشيك بمجموعتين دون رد.

بليشكوفا المصنفة الثالثة عشرة عالمياً والثامنة في البطولة فازت بالمجموعة الأولى بسبعة اشواط لخمسة، قبل أن تحسم المجموعة الثانية بستة لأربعة لتضمن بطاقة الدور الثاني.

وإلى الدور الثاني كذلك تأهلت اليونانية ماريا ساكاري بفوزها على الهولندية أرانتشا روس بمجموعتين دون رد، ساكاري حققت فوزاً سهلاً بعد أن حسمت المجموعة الأولى بستة أشواط لواحد قبل ان تحسم الثانية بالنتيجة ذاتها.