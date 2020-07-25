يونيون برلين يضم الياباني إندو من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 22:08 0:43 دقيقة تعاقد يونيون برلين الألماني اليوم السبت مع الياباني كيتا إندو من يوكوهاما. وجاء التعاقد بصيغة الإعارة لموسم واحد، مع وجود بند يسمح انتقاله نهائياً إلى الفريق الألماني. تقارير إخبارية ميركاتو يونيون برلين الألماني -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة كأس العرب قطر 2021: فيفا يخاطب الاتحادات المعنية 1:24 دقيقة الدحيل يتعادل والسد يفوز بغياب مدربه 0:34 دقيقة 28 إصابة بفيروس كورونا في نادي فوينلابرادا 0:36 دقيقة تراجع بنما عن استضافة مونديال السيدات تحت 20 عاماً 0:40 دقيقة مارك ماركيث ينسحب من سباق جائزة الأندلس الكبرى 0:28 دقيقة تورونتو رابتورز يهزم هيوستن روكيتس ودياً 0:38 دقيقة ويليامسون يعود إلى صفوف نيو أورليانز بيليكانز 2:28 دقيقة جماهير باريس سان جيرمان تطالب بالمزيد 1:00 دقيقة لاعبو السد يدخلون لقاء الخور بملابس الأطقم الطبية 11:56 دقيقة أليسون يتحدث عن موسم ليفربول الاستثنائي