وقال يوفنتوس في بيان "تعزز الفريق الأسود والأبيض، لاسيما خط هجوم الأبيض والأسود. يصل أركاديوش ميليك من مرسيليا على سبيل الإعارة وبات الآن لاعباً في يوفنتوس".

وكان ميليك وصل يوم أمس الخميس إلى تورينو لإتمام صفقة انتقاله إلى يوفي الذي أعلن في حسابه على تويتر عن وصول اللاعب، ونشر صوراً للمهاجم البولندي الذي سيعود مجدداً إلى إيطاليا حيث لعب من صيف 2016 حتى كانون الثاني/يناير 2021 لكن بألوان الغريم نابولي، قبل الانتقال إلى مرسيليا معاراً أولاً ثم بشكل نهائي.

وسيعوض ميليك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي عاد إلى فريقه أتلتيكو مدريد بعد موسمين قضاهما مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.

