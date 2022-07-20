ولعب بريمر (25 عاماً) في المواسم الـ4 الماضية لنادي تورينو مسجلاً 13 هدفاً في 110 مباراة.

وقال نادي يوفنتوس على موقعه الرسمي إن بريمر كان أكثر المدافعين اعتراضاً للمنافسين في الدوريات لخمس الكبرى بـ105 اعتراض، كما استعاد الكرة من الخصم 284 مرة وفاز بـ217 مبارزة فردية، و132 تحدٍ هوائي مع المنافس. ما جعله يتوج بجائزة أفضل مدافه في الدروي الإيطالي للموسم الماضي.

وكان من المتوقع أن ينضم بريمر الى الغريم إنتر، لكن يوفنتوس تفوق على "نيراتسوري" وخطف خدماته بعدما دفع قرابة 40 مليون يورو لضمه وفق تقديرات وسائل الإعلام.

وضمن مسعاه لاستعادة لقب الدوري المحلي الذي احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية بين 2012 و2020 قبل التنازل عنه لصالح إنتر وجار الأخير ميلان على التوالي، نشط يوفنتوس في فترة الانتقالات الحالية وضم الأرجنتيني أنخل دي ماريا ولاعبه السابق الفرنسي بول بوغبا في صفقتي انتقال حر بعد انتهاء عقديهما مع باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي توالياً.

كما حصل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على الظهير الأيسر أندريا كامبياسو من جنوى لكنه أعاره لبولونيا، فيما خسر في المقابل جهود المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتقل لروما بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده.

ورحل عن يوفنتوس أيضاً مدافعه المخضرم جورجو كييليني ولاعب وسطه فيديريكو برنارديسكي الى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجليس وتورونتو الكندي توالياً، فيما انتهت فترة استعارة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.

وانتظر يوفنتوس حتى الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي للحصول على المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني.

وخرج فريق "السيدة العجوز" من الموسم الماضي خالي الوفاض بعد خسارته أيضاً نهائي مسابقة الكأس ومباراة الكأس السوبر على يد غريمه إنتر.

ويستعد يوفنتوس للموسم الجديد من الدوري الذي يستهله في 15 آب/أغسطس ضد ساسوولو، بخوض جولة استعدادية في الولايات المتحدة تجمعه بتشيفاس المكسيكي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.