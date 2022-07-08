يوفنتوس من أجل ترتيب البيت بتعاقدات من الحجم الثقيل من قبل beIN SPORTS July 8, 2022 10:13 2:03 دقيقة يسعى يوفنتوس إلى تجديد صفوفه بضم لاعبـِين جـدد يـساهمون في عودة السّيدة العجوز إلى منصّاتِ التتويج، ومن أبرز القادمين، أنخيل دي ماريا الذي وصل إلى تورينو وبول بوغبـا زانيولو وفقاً للتّقارير. تقارير إخبارية ميركاتو يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة يوفنتوس يدخل الميركاتو بطموحات كببيرة 0:44 دقيقة أوريغي يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى ميلان 3:25 دقيقة مرسيليا يعود إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 0:25 دقيقة شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان 0:38 دقيقة برشلونة ينتظر رد بايرن بشأن ليفاندوفسكي 5:06 دقيقة الثنائي سكوبسكي وكرافتشيك يحرز لقب الزوجي المختلط 2:56 دقيقة عاصم مرعي يطمح للتألق مع مصر في المسابقات الدولية 4:53 دقيقة الفرحة تغمر المشجعين التونسيين بعد إنجاز أنس جابر 0:47 دقيقة سوسييداد يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:41 دقيقة بوغاتشار بطل المرحلة السادسة من طواف فرنسا