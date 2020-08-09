ويليان يعلن عن نهاية مشواره مع تشيلسي من قبل beIN SPORTS August 9, 2020 22:53 0:47 دقيقة أعلن اللاعب البرازيلي ويليان رسمياً اليوم الأحد عن نهاية مشواره مع فريق تشيلسي الإنكليزي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة صلاح ينحت اسمه في المفكرة الوردية لدوري الأبطال 0:30 دقيقة الـ"يونايتد" من أجل إزاحة كوبنهاغن 0:32 دقيقة نزال قوي بين إنتر ميلان وباير ليفركوزن 0:16 دقيقة شاهد سحر مهارات نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان 0:54 دقيقة بوكا جونيورز يتوصل لاتفاق مع نجمه تيفيز 0:45 دقيقة أتالانتا يفقد حارس مرماه غوليني أمام سان جيرمان 0:45 دقيقة مبابي يشترك في تدريبات سان جيرمان 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:34 دقيقة سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" 3:44 دقيقة برشلونة يزيح نابولي ويعبر لربع نهائي الأبطال