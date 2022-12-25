ونشر النادي الإنكليزي الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر مؤكداً أن الصفقة ستفعل انطلاقاً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

من جانبه أبدى كونيا سعادته لانتقاله إلى النادي الإنكليزي موضحاً أنه أمر رائع له أن ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز موضحاً أن المشروع الطموح الذي تتبناه إدارة النادي هو السبب الأول في انتقاله إليه.

ولعب المهاجم البرازيلي لأندية لايبتسيش وهرتا برلين في ألمانيا قبل انتقاله لأتليتيكو مدريد الذي خاض معه 40 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

وكان كونيا عضواً في منتخب البرازيل الأولمبي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو.

