ليلتحق بذلك كوتروني بفابريغاس الذي انضم إلى صفوف الفريق، وأصبح من المساهمين فيه وكان "كوتروني" قد التحق بصفوف النادي الإنكليزي صيف 2019، وخاض بقميصه أكثر من عشرين مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

كما وافق نادي وولفرهامبتون على دفع ثمانية عشر مليون يورو إلى نادي شتوتغارت مع الإضافات للتعاقد مع المهاجم ساسا كالادزيتش.

وكان مدرب الذئاب برونو لاج قد عبر عن رغبته في التعاقد مع مهاجم إضافي للتنافس مع راؤول خيمينيث بعد التعادل أمام نيوكاسل.

يشار إلى أن كالادزيتش قد طلب استبعاده من مباراة شتوتغارت أمام كولن في الدوري الألماني.

