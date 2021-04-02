وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 15:30 0:50 دقيقة يواصل مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجيّ إرلينغ هالاند جولته الأوروبية في محاولة تسويق اللاعب وسيعقد عدة اجتماعات مع أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي. تقارير إخبارية مينو رايولا مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي إرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة