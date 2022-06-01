ويواصل النادي اللندني مفاوضاته بطلب من مدرب الفريق ديفيد مويز، الذي شدد على ضرورة ضم المدافع المغربي البالغ من العمر ستة وعشرين عاما. وزاد نادي ويستهام من قيمة عرضه الأول، ليصل إلى أكثر من ثلاثين مليون يورو، لإقناع إدارة رين بالاستغناء عن اللاعب، الذي من المتوقع أن يصبح أولى الصفقات الصيفية للـ"هامرز" .

