وأكد وست بروميتش أن الدولي الإنكليزي الشاب، البالغ 23 عاماً سيحمل قميص الفريق حتى نهاية الموسم كاشفاً عن طموحه الكبير في الظهور بأفضل صورة في الجولات المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز .

