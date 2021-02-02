وأكد وست بروميتش أن الدولي الإنكليزي الشاب، البالغ 23 عاماً سيحمل قميص الفريق حتى نهاية الموسم كاشفاً عن طموحه الكبير في الظهور بأفضل صورة في الجولات المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز .
وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة
وأكد وست بروميتش أن الدولي الإنكليزي الشاب، البالغ 23 عاماً سيحمل قميص الفريق حتى نهاية الموسم كاشفاً عن طموحه الكبير في الظهور بأفضل صورة في الجولات المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز .
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