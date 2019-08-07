وكان ويلبيك (28 عاماً) دون ناد منذ نهاية الموسم الماضي للدوري الممتاز في كرة القدم، بعدما قرر أرسنال التخلي عنه نتيجة الاصابات المتكررة، آخرها تعرضه لكسر في كاحله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال واتفورد في بيان الأربعاء "يسعدنا أن نؤكد توقيع اللاعب الدولي الإنكليزي داني ويلبيك في انتقال حر".

ودافع ويلبيك الذي خاض 42 مباراة مع المنتخب الإنكليزي، عن ألوان أرسنال منذ عام 2014 قادماً من مانشستر يونايتد، وأحرز معه كأس إنكلترا عامي 2015 و2017 ودرع المجتمع (2017) بقيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر.

ولعب ويلبيك بالمجمل 206 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل 42 هدفاً خلال فترة دفاعه عن ألوان سندرلاند، يونايتد وأرسنال.