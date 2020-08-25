هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي الممتاز؟ August 25, 2020 23:09 4:30 دقيقة هل تستطيع الأندية الإنكليزية وخاصة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الحصول على خدمات ليونيل ميسي؟، مراسلنا في إنكلترا سامي سهمود يجيب على هذا السؤال الهام. ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ