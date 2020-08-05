هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 16:40 0:48 دقيقة فجرت صحيفة ديلي تيلغراف مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدثت عن إمكانية تراجع مانشستر يونايتد عن ضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني. الميركاتو مانشستر يونايتد بروسيا دورتموند جادون سانشو -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز 2:05 دقيقة تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب "كوفيد-19" 0:31 دقيقة الموافقة على عودة التدريبات في الأرجنتين 0:48 دقيقة هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ 0:35 دقيقة الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" 0:23 دقيقة كولن يمدد عقد مدربه جيسدول 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي