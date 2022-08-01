

وكان رامسي، الركيزة الأساسية في تشكيلة منتخب بلاده المتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™

نهاية العام الحالي (74 مباراة دولية)، أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن يوفنتوس، النادي الذي انضم إليه في 2019 وكان مرتبطا معه حتى عام 2023.

لكن لاعب خط الوسط الذي تكوَّن في أرسنال الإنكليزي (371 مباراة و65 هدفًا)، عاش موسما معقدا 2021-2022 بين الإصابات والإعارة إلى غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في كانون الثاني/يناير الماضي.

لعب 5 مباريات فقط الموسم الماضي مع البيانكونيري، ثم 13 مع النادي الاسكتلندي الذي بلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث شارك بديلا في الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، ثم أهدر ركلة جزاء ترجيحية منحت اللقب لإينتراخت فرانكفورت الألماني 4-5 (الوقتان لاأصلي والإضافي 1-1).

وقرر رينجرز عدم تفعيل بند الشراء عقب انتهاء إعارة رامسي في نهاية الموسم. وبعد أسبوع من فسخ عقده مع يوفنتوس، انضم إلى نيس حيث وقع وفقًا لمصادر مختلفة مطلعة على الصفقة لموسم واحد.

وبات رامسي رابع صفقة لنيس في فترة الانتقالات الصيفية بعد لاعب الوسط الفرنسي أليكسيس بيكا (21 عامًا) القادم من لوكوموتيف موسكو الروسي مقابل 12 مليون يورو، وحارس المرمى البولندي مارسين بولكا (22 عامًا) الذي لعب معه على سبيل الإعارة الموسم الماضي من باريس سان جرمان قبل تفعيل بند الشراء في حزيران/يونيو الماضي مقابل مليوني دولار، ولاعب الوسط الروماني راريس إيلي (19 عامًا) القادم من رابيد بوخارست مقابل خمسة ملايين يورو.

وحسب مصادر مقربة من النادي فإن الأخير يقترب من الإعلان عن التعاقد مع قطب دفاع إمبولي الإيطالي ماتيا فيتي (20 عامًا) وحارس مرمى ليستر سيتي الإنكليزي الدولي الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل (35 عامًا).