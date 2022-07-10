نوتنغهام يتعاقد مع عمر ريتشاردز من بايرن ميونيخ

Welcome to Nottingham Forest, Omar Richards ❤️



🌳🔴 #NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) July 10, 2022



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن فورست دفع لبطل ألمانيا تسعة ملايين جنيه إسترليني (10.82 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات ريتشاردز (24 عاماً) الذي سبق له خوض مباراة واحدة مع منتخب إنكلترا تحت 21 عاماً.

وشارك ريتشاردز في 17 مباراة في جميع المنافسات مع بايرن في موسم 2021-2022 الذي توج خلاله النادي البافاري بلقب بطولة دوري ألمانيا للمرة العاشرة على التوالي بينما فشل في تجاوز دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ فورست مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز باللعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد في السادس من أغسطس/ آب المقبل.

ونشط فورست في سوق الانتقالات استعدادا للموسم الجديد في دوري الكبار وتعاقد مع المهاجم النيجيري تايو أونيي (24 عاما) مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي كما ضم إلى صفوفه حارس المرمى دين هندرسون بناء على عقد إعارة لمدة عام واحد.

