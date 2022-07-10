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نوتنغهام يتعاقد مع عمر ريتشاردز من بايرن ميونيخ

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قال نادي نوتنغهام فورست الصاعد حديثاً للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه تعاقد مع عمر ريتشاردز مدافع بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا لمدة أربعة أعوام.

Reuters

 


وقالت وسائل إعلام بريطانية إن فورست دفع لبطل ألمانيا تسعة ملايين جنيه إسترليني (10.82 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات ريتشاردز (24 عاماً) الذي سبق له خوض مباراة واحدة مع منتخب إنكلترا تحت 21 عاماً.  

وشارك ريتشاردز في 17 مباراة في جميع المنافسات مع بايرن في موسم 2021-2022 الذي توج خلاله النادي البافاري بلقب بطولة دوري ألمانيا للمرة العاشرة على التوالي بينما فشل في تجاوز دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.  

وسيبدأ فورست مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز باللعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد في السادس من أغسطس/ آب المقبل.  

ونشط فورست في سوق الانتقالات استعدادا للموسم الجديد في دوري الكبار وتعاقد مع المهاجم النيجيري تايو أونيي (24 عاما) مقابل مبلغ قياسي على مستوى النادي كما ضم إلى صفوفه حارس المرمى دين هندرسون بناء على عقد إعارة لمدة عام واحد.  
 

تقارير إخبارية ميركاتو بايرن ميونيخ نوتنغهام فورست عمر ريتشاردز
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