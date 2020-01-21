ولم يتم الاعلان عن تفاصيل مالية لكن محطة سكاي الألمانية تكهنت بأن نيوكاسل المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز دفع نحو 850 ألف جنيه أسترليني (1.11 مليون دولار) مع إمكانية دفع 8.5 مليون لضم اللاعب نهائياً.

وعبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق البالغ عمره 25 عاماً عن سعادته بالعودة إلى إنكلترا.

وقال لموقع نيوكاسل على الانترنت "أردت العودة للدوري الإنكليزي الممتاز بالتأكيد. وضع المدرب ثقته بي والنادي أيضاً ووجدت الطريق ممهداً وأعتقد أنها خطوة مثالية لي".

وأوضح ستيف بروس مدرب نيوكاسل أنه تابع بن طالب، الذي ابتعد عن الفريق الأول لشالكه لأسباب انضباطية في آذار/ مارس الماضي، منذ فترته مع توتنهام.

وأضاف "لعب في أعلى المستويات في آخر أربع أو خمس سنوات لكنه لا يزال متعطشاً ولديه ما يريد اثباته وسيفيدنا بقدرته على التنافس. نعرف أنه يمكنه اللعب ويعرف متطلبات اللعب في الدوري الممتاز. انتقل من إنكلترا إلى شالكه ولعب في دوري أبطال أوروبا أيضاً ونحن سعداء به. إنها صفقة رائعة".

ويحتل نيوكاسل المركز 12 لكنه يعاني من إصابة تسعة لاعبين وقال بروس أمس الاثنين إن قلب الدفاع بول دوميت والظهير الأيسر المعار يترو فيلمس سيغيبان حتى نهاية الموسم.

ويأمل المدرب في استعارة جناح إنتر ميلان فالنتينو لازارو هذا الأسبوع.