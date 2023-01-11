نانت يرغب في ضم ديلور من قبل beIN SPORTS January 11, 2023 19:58 0:41 دقيقة أفادت تقاريرُ إعلامية اهتمام نادي نانت الفرنسي بضمِّ المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور من نيس. تقارير إخبارية ميركاتو نانت الفرنسي أندي ديلور -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة نانت يرغب في ضم ديلور 0:25 دقيقة أستون فيلا يعلن تعاقده مع أليكس مورينو 0:36 دقيقة تقارير - أتليتيكو مدريد يسعى لضمّ ديباي 3:00 دقيقة الدحيل إلى الصدارة والسد يحسم مواجهة الكلاسيكو 0:42 دقيقة تقارير: أوباميانغ يريد العودة لبرشلونة 0:45 دقيقة سيباستيان لوب يفوز بالمرحلة العاشرة من رالي دكار 0:27 دقيقة بعثة برشلونة تصل الرياض 0:46 دقيقة إزاحة رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت عن منصبه 2:02 دقيقة سايس يٌشيد بالإنجاز المغربي الاستثنائي 0:46 دقيقة أتليتيكو مدريد يمدد عقد فيليش ويعيره إلى تشلسي