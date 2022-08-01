النادي أعلن عن عودة سواريز عبر حسابه في تويتر وكتب: ما بدأ كحلم، أصبح اليومَ حقيقة، ووصل اللاعبُ إلى مقر النادي وسط استقبالات جماهيرية حاشدة تمهيداً لتوقيع العقد.

وتأتي عودة ُ سواريز إلى ناديه الأورغواياني بعد ستة عشر عاماً تنقّل فيها بين العديد من الأندية، بداية بخرونينغن وآياكس الهولنديين مروراً بليفربول/ قبل الوصول إلى برشلونة الذي قضى معه ستَ سنوات توّج خلالها بالعديد من الألقاب محلياً وأوروبياً، ثم اختتم مشوارَه في الملاعب الأوروبية بحمل ألوان أتليتيكو مدريد الذي حصد معه لقب الدوري الإسباني.

