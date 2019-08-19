وسيدفع بايرن 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار) قيمة الإعارة، وسيتكفل براتب اللاعب، مع وجود خيار للتعاقد معه بصفة نهائية مقابل 120 مليون يورو.



وكان كوتينيو، الذي انضم إلى برشلونة في يناير كانون الثاني العام الماضي مقابل نحو 142 مليون جنيه استرليني (172.25 مليون دولار)، ثالث أغلى صفقة في تاريخ اللعبة لكنه فشل في كامب نو في تقديم نفس مستواه السابق مع ليفربول.



وقال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وبايرن ميونيخ إلى اتفاق لإعارة اللاعب فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني في موسم 2019-2020".



وأضاف بطل إسبانيا "نود أن نشكر فيليب كوتينيو على التزامه ونتمنى له الأفضل في المرحلة الجديدة من مسيرته".



وسيرتدي كوتينيو القميص رقم 10 الذي كان يخص النجم الهولندي أرين روبن قبل اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.



وقال كارل-هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن "عملنا على ضم فيليب كوتينيو منذ فترة ونحن سعداء جدا بإتمام الصفقة". وتابع "نشكر برشلونة للموافقة على الانتقال. وبفضل إبداعه ومهاراته الرائعة سيدعم فيليب هجومنا على الفور".



وسيلتقي بايرن، الذي تعادل في مباراته الأولى بالدوري هذا الموسم 2-2 مع هيرتا برلين مطلع الأسبوع الجاري، مع مضيفه شالكه يوم السبت المقبل.



