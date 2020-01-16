نابولي يتعاقد مع ستانيسلاف لوبوتكا January 16, 2020 12:37 0:30 دقيقة نابولي يعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا حتى عام 2024 قادما من سيلتا فيغو الإسباني. تقارير إخبارية نابولي الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة إدارة إنتر تتوجه إلى إنكلترا لحسم صفقة إريكسن 1:41 دقيقة جماهير يوفنتوس تنتظر مردودا أفضل من ماتايس دي ليخت 0:30 دقيقة الترجي ينتصر على النجم الساحلي ويتصدر الدوري 2:10 دقيقة أجمل لقطات الأسبوع الأول من رالي داكار 2020 0:30 دقيقة نابولي يتعاقد مع ستانيسلاف لوبوتكا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:09 دقيقة ليكرز يسقط في معقله ورابتورز يفلت من انتفاضة ثاندر 0:33 دقيقة توديبو من برشلونة إلى شالكه على سبيل الإعارة 1:55 دقيقة ماتا يقود مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع 3:58 دقيقة سان جيرمان يعزّز موقعه في الصدارة