وذكر لامبارد خلال مؤتمر صحفي أن السنغالي الدولي خضع للكشف الطبي، على أن يوقع على عقده مع الفريق اللندني لاحقاَ قادماً من رين، بصفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 22 مليون جنيه استرليني. وكشف لامبارد أن حارس مرمى الفريق الأسبق بيتر تشيك لعب دوراً كبيراً في قرار التعاقد مع ميندي.

ومن شأن انضمام مندي أن يخلق منافسة شرسة مع الإسباني كيبا أريسابالاغا (25 عاماً) الذي تعاقد معه تشيلسي صيف 2018 في صفقة قياسية بالنسبة لحارس مرمى (80 مليون يورو)، لكن مستواه تراجع بشكل رهيب وكثرت أخطاؤه الموسم الماضي وبداية الحالي آخرها الخطأ الفادح ضد ليفربول (صفر-2) في المرحلة الثانية الأحد.

وأضاف لامبارد "مع انضمام مندي، ستكون هناك منافسة أكثر، لذا يجب أن يكون كل رد فعل لكيبا إيجابيا. سيبذل مندي كل ما في وسعه بمجرد انتقاله إلى صفوفنا من أجل اللعب أساسيا، نعرف ذلك".

وتابع "كل شخص يملك بين يديه وداخل الفريق، فرصة للدفع، التدريب، إظهار التصرف الصحيح ليكون في التشكيلة"، مؤكدا أنه "لم يتخذ أي خيار نهائي" بالنسبة للحارس الأساسي.

