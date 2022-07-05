ويبلغ أوريغي من العمر 27 عاماً وهو صاحب تجربة طويلة في عدد كبير من الأندية الأوروبية أبرزها مع ليفربول ناديه السابق والذي شارك ضمن صفوفه في 175 مباراة أحرز خلالها 41 هدفاً وتوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2019-2020 وبدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

وعزز ميلان صفوفه بالمهاجم البلجيكي الذي لم يخض عدد المباريات المطلوب من أجل تمديد عقده مع الـ "ريدز" برغم استحواذه على اهتمام مدربه الالماني يورغن كلوب.

لاعب حاسم

ورغم انه لم يفرض نفسه أساسياً منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ "ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب المسابقة القارية الأم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة 87 بعد دخوله احتياطياً أمام توتنهام 2-صفر.

واستقدم ميلان أوريغي لتدعيم هجومه الذي عانى العام الماضي لتسجيل الأهداف، على الرغم من فوزه بلقب الـ "سيري أ"، حيث لم يتمكن المخضرمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاماً) والفرنسي أوليفييه جيرو (35) من تسجيل سوى 19 هدفاً معاً في الدوري.

ويغيب "إبرا" لفترة 8 أشهر جراء خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعدما كان غاب عن مباريات هامة خلال حملة الفوز باللقب للاصابات.

وأعلن أسطورة النادي ومدافعه السابق باولو مالديني بعد يومين من خضوع إبراهيموفيتش لجراحة أن الأخير يرغب في متابعة مسيرته داخل المستطيل الأخضر، فيما اشارت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان مستعد لتمديد عقد مهاجمه السويدي لعام إضافي.