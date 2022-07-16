ميزات عديدة وسيرة ذاتية مميزة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 21:08 3:07 دقيقة ميزات عديدة يتمتع بها الوافد الجديد إلى برشلونة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بامتلاكه سيرة ذاتية مميزة كلاعب، حيث لعب تكوينه الأسري دوراً هاماً في تألقه في عالم كرة القدم. تقارير إخبارية ميركاتو روبرت ليفاندوفسكي برشلونة -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تقارير: زينتشينكو بصدد الانتقال إلى أرسنال 1:44 دقيقة بايرن ميونيخ يقدم جميع لاعبيه 3:07 دقيقة سيرة ذاتية مميزة للبولندي ليفاندوفسكي 0:21 دقيقة مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3000 متر 0:36 دقيقة جمهورية الدومينيكان تحصد ذهبية التتابع المختلط 0:27 دقيقة طواف فرنسا: ماتيوز الأسرع بعد 5 أعوام 0:37 دقيقة مراسلنا يؤكد انتقال مارتينيز إلى مانشستر يونايتد 0:34 دقيقة اتفاق بايرن وبرشلونة بشأن انتقال ليفاندوفسكي 1:00 دقيقة البقالي إلى نهائي سباق ثلاثة آلاف متر موانع 1:02 دقيقة نهائي إسباني أرجنتيني في بطولة باريس بريميير بادل