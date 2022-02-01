ميركاتو شتوي هادئ في الليغا من قبل beIN SPORTS February 1, 2022 12:32 6:33 دقيقة لم تحمل سوق الانتقالات الشتوية إلا القليل من اللاعبين للأندية الإسبانية التي جاءت جُلّ تعاقداتها في هذه المرحلة على شكل عمليات إعارة تنتهي صلاحيتها بانتهاء الموسم. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة فلاهوفيتش نجم الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي 6:33 دقيقة ميركاتو شتوي هادئ في الليغا 6:53 دقيقة حصاد سوق الانتقالات الشتوية في "البريميرليغ" 7:59 دقيقة أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري الفرنسي 2:47 دقيقة نيس يتخطى باريس سان جيرمان ويبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة بريست الفرنسي يضم يوسف بلايلي 3:14 دقيقة ردود فعل متباينة حول إقالة الكبير 0:33 دقيقة تقارير - تعثّر المفاوضات بين برشلونة وأوباميانغ 0:36 دقيقة السويسري دينيس زكريا ينتقل إلى يوفنتوس 2:02 دقيقة قطر بطلةً لآسيا في كرة اليد للمرة الخامسة توالياً