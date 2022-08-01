ميركاتو دورتموند يشهد المزيد من الصعوبات من قبل beIN SPORTS August 1, 2022 11:31 3:28 دقيقة ميركاتو دورتموند شهد صدمة كبيرة، بعدما فرض المرضُ الخبيث على الإيفواري سيباستيان هالر القادمِ من آياكس الغيابَ لشهور عديدة. كما أن ضعفَ الميزانية المرصودة للانتقالات سيجعل من الصعب تعويضُ أبرزِ الراحلين النرويجي إيرلينغ هالاند. تقارير إخبارية ميركاتو بوروسيا دورتموند -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة ميركاتو دورتموند يشهد المزيد من الصعوبات 5:31 دقيقة سيدات إنكلترا بطلات اليورو 0:37 دقيقة بمشاركة رونالدو يونايتد يكتفي بالتعادل مع فايكانو 0:30 دقيقة التعادل يحسم مباراة سندرلاند وكوفنتري سيتي 0:45 دقيقة فان فلوتن تحرز لقب النسخة الأولى من طواف فرنسا 0:32 دقيقة نادي قطر يتعاقد رسمياً مع المغربي بانون 0:31 دقيقة فيرستابن يفوز بجائزة المجر الكبرى 3:58 دقيقة أرقام جديدة في دورة ألعاب الكومنولث 1:23 دقيقة هيغواين يحقق أول هاتريك له مع إنتر ميامي 2:35 دقيقة موسم استثنائي يرافق النسخة الحالية لدوري نجوم قطر