ميركاتو: تعرف على آخر أخبار إمكانية رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS February 19, 2021 14:27 0:59 دقيقة نفى مانشستر سيتي تقديم أي عرض للتعاقد مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة، سواء في الصيف الماضي أو خلال الفترة الحالية. تقارير إخبارية ميركاتو ليونيل ميسي برشلونة مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة العربي يعلن عن إصابة هالغريمسون بـ"كوفيد-19" 0:59 دقيقة ريس جيمس في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:29 دقيقة أياكس يقلب الطاولة على ليل 6:19 دقيقة رينجرز يخرج منتصراً من معركة أنتويرب 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي