ويبلغ كين من العمر 21 عاماً وهو من أبناء يوفنتوس حيث استهل مسيرته الاحترافية مع فريق السيدة العجوز بمشاركته في 16 مباراة محرزاً 7 أهداف قبل أن ينتقل إلى إيفرتون الذي أعاره في الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان.

✍️ OFFICIAL | Moise Kean returns to Juventus! ⚪️⚫️#WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

وشارك كين مع الفريق الباريسي في 26 مباراة مسجلاً 13 هدفاً.

وعلى الصعيد الدولي خاض كين 9 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي سجل فيها هدفين.

وقال النادي الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع سبعة ملايين يورو (8.28 مليون دولار) قيمة الإعارة بواقع ثلاثة ملايين يورو في موسم 2021-2022 وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل.

وخاض كين، الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 حين كان يبلغ 16 عاما ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي وثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأضاف يوفنتوس في بيان "يعود اللاعب البالغ عمره 21 عاما للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب بل نشأ به صبيا ولاعبا بقطاع الناشئين".

