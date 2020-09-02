وجاء في بيان لنادي الأمارة بطل فرنسا عام 2017 "أس موناكو سعيد بالإعلان عن وصول كيفن فولاند الذي وقع على عقد لأربعة مواسم حتى حزيران/يونيو 2024".

وسجل فولاند 50 هدفاً وصنع 32 في 148 مباراة مع ليفركوزن في جميع المنافسات منذ انضمامه اليه عام 2016 قادماً من هوفنهايم.

وقال المهاجم: "أنا سعيد بالانضمام إلى ناد يتمتع بتاريخ عظيم وطموحات كبيرة. كنت أتابع نتائج الفريق والآن أتطلع قدما للانضمام إلى المجموعة والبدء في العمل والإتيان بمهاراتي الى الفريق".

وسينضم فولاند (28 عاماً) إلى كتيبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقاله بايرن ميونيخ في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي الاحد على متز 1-صفر بعد ان استهل مشواره بتعادل مع رانس 2-2 في المرحلة الاولى.

واعتبر المدير الرياضي بول ميتشل أن فولاند "مهاجم متعدد الإمكانات، بإمكانه اللعب كرأس حربة وكمهاجم ثان أو كجناح على الطرفين".

وتابع "إنه لاعب يعمل جاهداً من أجل الفريق وتظهر الاحصاءات مهاراته التهديفية".

ووفق مصدر في النادي الأماني، بلغت قيمة الصفقة 11 مليون يورو مع مكافآت.

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها فولاند خارج ألمانيا حيث بدأ مسيرته عام 2010 مع تي اس في 1860 ميونيخ قبل ان ينتقل الى هوفنهايم عام 2012، وفي سجله 77 هدفا و62 تمريرة حاسمة في 247 مباراة خاضها في البوندسليغا.

كما لعب 10 مباريات دولية مع منتخب المانيا مسجلاً هدفاً وحيد في الفوز الكاسح 8-صفر على سان مارينو المتواضع عام 2016.

ومن المتوقع ان يخسر ليفركوزن الذي حل خامساً في البوندسليغا الموسم الفائت وبالتالي فشله في التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، ايضا جهود صانع ألعابه كاي هارفيتس الذي بات قريبا من الانتقال الى تشيلسي الانكليزي بصفقة تقدر قيمتها وسائل الاعلام البريطانية بـ100 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

