مورينيو يكشف سراً بشأن الويلزي غاريث بايل September 17, 2020 12:14 0:48 دقيقة اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه حاول التعاقد مع غاريث بايل عندما كان مدربا لريال مدريد، رافضا في الوقت ذاته الحديث عن إمكانية انضمام النجم الويلزي إلى الفريق اللندني. مقابلات تقارير إخبارية ميركاتو جوزيه مورينيو ريال مدريد توتنهام غاريث بايل -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة أنباء عن اتفاق بين بايرن وليفربول بشأن ألكانتارا 1:33 دقيقة بايل على أعتاب الانتقال إلى توتنهام 2:22 دقيقة مباراة الهلال وباختاكور - التغطية الخاصة 1:19 دقيقة فان دايك يتوقّع مواجهة صعبة أمام تشيلسي 0:45 دقيقة توخيل متفاجئ من قرارات الرابطة الفرنسية بحق لاعبيه 0:48 دقيقة مورينيو يكشف سراً بشأن الويلزي غاريث بايل 0:45 دقيقة الوداد يفوز على رجاء بني ملّال 0:32 دقيقة كارتيرون يتعاقد رسمياً مع التعاون السعودي 1:15 دقيقة إيفرتون ووست بروميتش إلى الدور الثالث 4:02 دقيقة دراكسلر يقود سان جيرمان لتحقيق الفوز أمام ميتز