مورينيو يرفض الحديث عن مخططات النادي لسوق الانتقالات من قبل beIN SPORTS January 22, 2020 12:38 0:48 دقيقة رفض مدرب توتنهام جوزيه مورينيو الحديثَ عن مخططات النادي لسوق الانتقالات قبل مواجهة فريقه لنوريتش سيتي. هذا وكشف مورينيو أن لاعب السبيرز كريستيان إريكسن سيكون حاضراً للمشاركة في اللقاء المقبل. مقابلات توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة وولفرهامبتون يتعاقد مع المهاجم ليوناردو كامبانا 0:48 دقيقة مورينيو يرفض الحديث عن مخططات النادي في الميركاتو 2:22 دقيقة بارتي إلى الدور الثالث وجابر تواصل تألقها 0:27 دقيقة لينارد يرفع كليبرز إلى وصافة الغربية 2:22 دقيقة دجوكوفيتش وفيدرر إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:49 دقيقة ليون أول المتأهلين إلى نهائي كأس الرابطة 3:59 دقيقة أرسنال يخطف تعادلاً بطعم الفوز من تشيلسي 0:18 دقيقة نابولي يقصي لاتسيو من كأس إيطاليا 3:41 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة شيفيلد بصعوبة