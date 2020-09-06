وبحسب الصحف الإيطالية الصادرة صباح الأحد فإن موراتا الذي لديه تجربة سابقة مع يوفنتوس نال إعجاب المدرب الجديد للسيدة العجوز أندريا بيرلو، وسيكون مرشحاً للانضمام إلى الفريق في حال فشل يوفنتوس في إتمام صفقة الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة.