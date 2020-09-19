

وتوصّل الفريقان إلى إتفاق نهائي قبل أيام بشأن عودة تراوريه إلى الدوري الإنكليزي عبر بوابة أستون فيلا حيث سبق له أن دافع عن ألوان فريق تشيلسي، إلا أن تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة ارتبط بمشكلة إصدار رخصة عمل خاصة بالمهاجم.

وإلى مبلغ الـ 18،4 مليون يورو، يمكن أن تضاف مكافآت بحد أقصى 2,2 مليون يورو، إضافة إلى حوافز بنسبة 15 بالمئة على أي مكاسب مالية ناتجة عن إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وصل تراوريه البالغ 25 عاما إلى النادي الفرنسي في حزيران/يونيو 2017 مقابل 10 ملايين يورو من تشيلسي الذي كان أعاره في موسم 2016-2017 إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وتألق المهاجم البوركينابي في عامه الأول في الـ "ليغ 1" بتسجيله 20 هدفا في 50 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، قبل أن يعاني لفرض نفسه مجددا إذ لم يسجل في موسم 2018-2019 سوى 12 هدفا في 52 مباراة، لتعود وتتقلص أهدافه إلى أربعة في الموسم المنصرم في 36 مباراة، فيما لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في الدوري في 23 مباراة.

هذا التراجع دفع بالمدرب رودي غارسيا إلى وضع تراوريه على مقاعد البدلاء وعدم الاعتماد عليه، علما أنه اعتبر المتسبب في هزيمة ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية في نسختها الـ 26 الأخيرة في 31 تموز/يوليو الماضي، بعد إهداره ركلته الترجيحية أمام باريس سان جيرمان الفائز بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

بدأ تراوريه مسيرته في أوكسير ولعب في صفوفه بين عامي 2009 و2013 قبل انتقاله إلى تشيلسي (2013-2017) الذي أعاره إلى فيتيس أرنهيم الهولندي موسم 2014-2015 ثم إلى أياكس في موسم 2016-2017.